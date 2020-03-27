محافظ كربلاء يدعو اصحاب المولدات الاهلية لعدم استيفاء الاجور لهذا الشهر من جميع المواطنين

2020/03/27 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

دعا محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الجمعة، اصحاب المولدات الاهلية لعدم استيفاء الاجور لهذا الشهر من ...





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