لاتحرقوا الأخضر.. جواد العلي

2020/03/27 | 21:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جواد عبد الجبار العلي أخذت بعض المواقع والصفحات تتحدث عن وجود تخطيط أمريكي لإنقلاب عسكري في العراق،وطبعا هذه المواقع مدفوعة من قبل جهات لا تريد الاستقرار والأمن والأمان للعراق.وقد جاءت احاديثهم المفبركة باتهامات المؤسسة العسكرية الوطنية ، هذه المؤسسة التي اثبتت للجميع من العراقين والعرب والاجانب بانه كان الأول في التصدي للإرهاب بكل […]

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