القوات الأمنية في ذي قار تتسلم الملف الأمني في ساحة تظاهرات الناصرية

2020/03/27 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: ذي قار تسلمت القوات الأمنية، اليوم الجمعة الملف الأمنية في ساحة التظاهرات، حيث إنتشرت السيطرات والمفارز عند مداخل الساحة بالكامل، خشية من حصول أعمال عنف أو حدوث مشاكل في الساحة، ومنع تكرار الحوادث التي جرت خلال الأيام الماضية.وقال مصدر أمني، لـ”العهد نيوز”، بأن “قوات الشرطة قد مسكت زمام الأمور في الساحة لمنع […]

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