اعتقال ضابط رفيع بالبيشمركة بتهمة الاعتداء على شرطي مرور

2020/03/27 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الجمعة باعتقال ضابط رفيع في قوات البيشمركة وإحالته إلى التحقيق بتهمة الاعتداء على شرطي مرور.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن قوات الداخلية اعتقلت اللواء عثمان هرني نائب قائد قيادة هلكورد في قوات البيشمركة بناء على أوامر من وزير الداخلية ريبر أحمد.

وأوضح المصدر أن "هرني سيحول إلى التحقيق بشأن اعتدائه بالضرب على شرطي مرور أثناء تأديته عمله في قضاء عقرة بمحافظة دهوك".

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