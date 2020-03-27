ترامب يهنئ نتنياهو على التوجه نحو تشكيل الحكومة

2020/03/27 | 21:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هنأه اليوم الجمعة، على الاتجاه نحو تشكيل حكومة.

وكتب نتنياهو، على حسابه على تويتر باللغة العربية: "اتصل ترامب برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على حقيقة أنه سيشكل حكومة برئاسته".

وانتخب المنافس الرئيسي لنتنياهو، بيني غانتس، رئيسا للكنيست، يوم أمس الخميس، في مناورة مفاجئة يمكن أن تبشر بحكومة وحدة تبقي رئيس الوزراء المخضرم في السلطة وتنهي عاما من الجمود السياسي في البلاد.

وأضافت التغريدة أن ترامب ونتنياهو ناقشا خلال المكالمة الهاتفية "مختلف الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا".

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