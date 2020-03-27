2020/03/27 | 21:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.

يذكر أن هذا أعلى عدد وفيات يتم تسجيله بالمغرب منذ ظهور فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان لها أنه "تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة."

كما أشارت إلى أنه "تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).