هرّ مصاب بكورونا والعدوى تنتقل باتجاه واحد

2020/03/27 | 21:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الجمعة، أن هرّا أصيب بفيروس كورونا المستجد بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدة أن ينتقل المرض من الحيوان إلى الإنسان.وحالات إصابة الحيوانات المنزلية بعدوى هذا الفيروس قليلة.في هونغ كونغ سجلت السلطات حالتين في الأسابيع الأخيرة طالتا كلبين “شخصت إصابتهما بمرض كوفيد-19” خلال […]

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