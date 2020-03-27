تدمير مضافة خفية لداعش في محافظة الأنبار

2020/03/27 | 22:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} دمر الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة، مضافة خفية لداعش في محافظة الأنبار بعملية أمنية لتفتيش عدد من الوديان.وذكر اعلام الحشد في بيان، ان "فوج عامرية الصمود بالحشد وقطاعات من الجيش نفذوا عملية استمرت ليومين متتاليين لتفتيش بعض الوديان في صحراء الانبار، مبينا ان القوة المشتركة أكملت تفتيش وادي الصفاري ووادي الابيض ووادي شبوان حيث كانت هذه الوديان ملاذاً لخلايا داعش".وأضاف، أن "القوة عثرت على مضافة مخفية تحت الأرض تم تدميرها بالكامل"

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