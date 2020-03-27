منظمة الصحة العالمية تطلق خدمة التنبيهات الصحية على الواتساب باللغة العربية

2020/03/27 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اطلاق خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك”.وذكرت المنظمة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، انه لغرض “إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا تم اطلاق خدمة التواصل مع الجمهور لغرض اخبارهم باخر مستجدات فيروس كورونا، مضيفا، انه “تتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام […]

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