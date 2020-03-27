تحاليل 16 حالة مشتبه بها في ذي قار تؤكد سلامتها من كورونا

2020/03/27 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت دائرة صحة ذي قار ، مساء الجمعة ، ان 16 حالة جديدة مشتبه اصابتها بكورونا لا تحمل الفيروس .وذكر بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج التحاليل المختبرية في العاصمة بغداد ، اكدت عدم اصابة 16 حالة جديدة كان مشتبه اصابتها بفيروس كورونا “.ولفت […]

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