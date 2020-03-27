خلية الأزمة في بلد تنفي وجود حظر تام في القضاء

2020/03/27 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس خلية الأزمة، الأقدم قائممقام قضاء بلد، عامر عبد الهادي مرهون، ينفي ماتناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بانه سوف يكون هناك حظر تام”.واكد مرهون في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، على كتاب رئيس خلية الأزمة في محافطة صلاح الدين بان الحظر سوف يكون بين الأقضية فقط مع غلق الأقضية بالتمام”.واضاف، ان “مايخص […]

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