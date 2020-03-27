محافظ البصرة يعلن دخول القوات الأمنية حالة الانذار القصوى

2020/03/27 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة، دخول القوات الأمنية حالة الانذار القصوى "ج"، ف...





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