2020/03/27 | 22:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كربلاء: على أصحاب المولدات عدم استيفاء الأجور من المواطنين للشهر الجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 22:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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