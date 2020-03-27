2020/03/27 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مبادرة لتغسيل ودفن جثامين المتوفين نتيجة كورونا في مقبرة خاصة بالنجف الاشرف.وقال امر اللواء الثاني بالحشد الشيخ طاهر الخاقاني في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “المبادرة تاتي استجابة لطلب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي”، مبينا ان “الاخير طلب من مجاهدي اللواء تهيئة مغتسل خاص ومصلى والتكفل بدفن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يستجيب لطلب الوقف الشيعي بالتكفل بتغسيل ودفن ضحايا كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يستجيب لطلب الوقف الشيعي بالتكفل بتغسيل ودفن ضحايا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).