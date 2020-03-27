بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا.. محافظ البصرة يعلن الإنذار “ج” في المحافظة

2020/03/27 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الجمعة، دخول القوات الأمنية حالة الانذار القصوى “ج”، في المحافظة.وقال العيداني، في بيان، إن “القوات الأمنية دخلت من اليوم بحالة الإنذار القصوى (ج)”.واضاف: “سنباشر من يوم غد بتوزيع مكافئات تشجيعية للكوادر الصحية العاملة في خط الصد الاول”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية […]

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