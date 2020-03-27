حميد تقوائي - فايروس كورونا والرأسمالية في العالم

2020/03/27 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_تقوائي انتشار مرض كورونا الفتاك دمر الحياة الأجتماعية في اكثر من مائة و سبعين دولة في العالم كليا وتوقفت الحياة في اكثريتهم.لقد تعطلت الاعمال والرياضة ومناسبات الفرح وتوقف السفر وكل انواع التجمعات واللقاءات والنشاطات بشكل جماعي.يمكث الناس في بيوتهم ولا احد يعرف الى متى يستمر هذا الوضع.تحولت الازمة الصحية- الطبية بسرعة الى ازمة عامة اقتصادية - سياسية- اجتماعية على الصعيد العالمي وغرق العالم في التوتر.......

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