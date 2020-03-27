ناجح العبيدي - ما بعد كورونا: معالم نظام عالمي جديد؟

2020/03/27 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي القوة الأعظم في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تترنح أمام الوباء وتتجاوز غريمتها الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا.في هذه اللحظة يبدو كل جبروتها العسكري والاقتصادي والتكنولوجي عاجزا أمام عدو صغير لا يرى بالعين المجردة، بينما تستعرض الصين بفخر إنجازتها في مكافحة الفيروس بعدما نجحت – على الأقل حاليا - في احتواء تفشي كورونا وبدأت بتحريك عجلتها الاقتصادية الهائلة في رسالة تحدٍ واضحة للعالم الغر......

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