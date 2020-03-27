ديبالا: بدأت التعافي من كورون

2020/03/27 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه يتعافى من إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وإنه يستعد للعودة للتدريبات.

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