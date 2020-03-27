تركيا تحجر على مدينة و4 قرى بسبب كورونا

2020/03/27 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الحكومة التركية حجرا صحيا، اليوم الجمعة، على مدينة و4 قرى تقع شمالي البلاد بسبب الاشتباه بتفشي فيروس كورونا فيها. وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه “تم تنفيذ الحجر الصحي على مدينة كانديرلي المتصلة بمركز مدينة ريزي وقرى ينى السليمية وبشيكتاش واينتيبي ومالتيبي”.وذكرت مديرية الصحة في مقاطعة ريزي: “سيتم التدقيق على مداخل ومخارج هذه القرى ولن […]

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