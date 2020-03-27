العيداني يعلن حالة الانذار (ج) في المحافظة (موسع)

2020/03/27 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الجمعة، دخول القوات الأمنية حالة الانذار القصوى “ج”، في المحافظة.وقال العيداني، في بيان، حصلت ليه “العهد نيوز”، إن “القوات الأمنية دخلت من اليوم بحالة الإنذار القصوى (ج)”.واضاف، انه “سنباشر من يوم غد بتوزيع مكافئات تشجيعية للكوادر الصحية العاملة في خط الصد الاول”.انتهى..م.ر

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