حادثة تهّز السليمانية.. عائلة تبيع طفلها الرضيع بمبلغ من المال

2020/03/27 | 22:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدمت عائلة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، اليوم الجمعة، على بيع طفلها الرضيع بمبلغ من المال.وقال مصدر في حديث لمنصة “يس عراق”، “قامت عائلة عربية (رجلان وامرأة) تعمل في رعاية المواشي لدى عائلة كردية في قرية (كاني هنار) التابعة لمنطقة قرداغ في محافظة السليمانية ببيع مولودها البالغ من العمر أربعة أيام […]

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