صحة كركوك تنفي نقلها الملامسين للمصابين بكورونا من مركز كي وان باستخدام قوة مسلحة

2020/03/27 | 22:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت دائرة صحة كركوك، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن نقل الملامسين لمصابين بفيروس كورونا بقوة مسلحة من المركز الصحي في كي وان.

وقالت الدائرة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "ما تداولته وسائل الإعلام بشأن نقل الملامسين لمصابين بفيروس كورونا بقوة مسلحة من المركز الصحي في كي وان عار عن الصحة"، لافتة إلى أنه "تم نقل عدد من الملامسين من سكنة محافظة السليمانية وٲربيل إلى إقليم كردستان بسيارات الاسعاف بالتنسيق بين الدائرة ودوائر الصحة في الإقليم".

وأضافت أنه "بالنسبة للمتبقين من الملامسين تم نقل عدد منهم إلى منازلهم وتطبيق الحجر المنزلي عليهم ومتابعتهم بٳستمرار من قبل الفرق الصحية لدائرة صحة كركوك لحين التٲكد من عدم ٳصابتهم بالفيروس"، مبينة أن "دائرة صحة كركوك تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يروج إلى الشائعات والأخبار الكاذبة من خلال الجهات القضائية المختصة".

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