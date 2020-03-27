البصرة تمنح

2020/03/27 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت خلية الأزمة في البصرة، مساء اليوم الجمعة، بأنها ستباشر بتوزيع مكافئات تشجيعية للكوادر الصحية العاملة في "خط الدفاع الاول" ضد وباء كورونا.وذكرت الخلية في مؤتمر صحفي وتابعته "كلكامش برس"، انها "ستباشر من يوم غد السبت بتوزيع مكافئات تشجيعية للكوادر الصحية العاملة في خط الدفاع الاول وضمن الصلاحيات المخولة لمدير صحة المحافظة".واضافت "القوات الامنية دخلت انذار (ج) اعتباراً من اليوم ولا نحتاج لقوات من خارج المحافظة".وتابعت "يجب الالتزام بتعليمات الوقاية ولانريد ان نضطر لاستخدام القوة للحفاظ على المواطنين".ونوهت الخلية الى انها "ستقيد الحركة وتشدد عليها في المركز وما بين الأقضية والنواحي وكثير من الاستثناءات ستلغى بإستثناء الإعلاميين".

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