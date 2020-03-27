إيطاليا تسجل 919 وفاة بكورونا في أعلى زيادة يومية

2020/03/27 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا يوم الجمعة إن البلاد سجلت 919 وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ ظهور تفشي الفيروس هناك في 21 فبراير شباط.وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9134 حالة.

وقبل هذا العدد، كانت الحصيلة الأعلى في يوم واحد قد سُجلت في 21 مارس آذار عندما توفي 793 شخصا.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 86498 حالة ارتفاعا من 80539، ليتجاوز بذلك عدد الإصابات في إيطاليا نظيره في الصين حيث بدأ تفشي الفيروس في نهاية العام الماضي.

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