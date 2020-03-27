الشيخ علي يعلق على مطالبة الحكومة المواطنين البقاء في منازلهم

2020/03/27 | 22:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علق رئيس تحالف تمدن، النائب فائق الشيخ علي، الجمعة، في منصته على تويتر ،على دعوة الحكومة المواطنين البقاء في منازلھم للوقاية من فيروس "كورونا"، قائلا : "حينما قلت -وما زلت- وسأبقى أطالب الحكومات العراقية ببناء أربع ملايين وحدة سكنية العراق بحاجة إليھا..حاربتني ميليشيات البرلمان وأسقطت الحصانة عني!".واضاف : "طيب..الآن وبسبب وباء كورونا العظيم تقولون للناس #خليك_بالبيت، عشرة ملايين عراقي لا يملكون بيوتا..فوين راح يرحون يا (...)؟!".

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