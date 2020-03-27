من هم أبرز /5/ شخصيات شملتها العقوبات الأميركية الجديدة؟

2020/03/27 | 22:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت وزارة #الخزانة_الأميركية قد فرضت قائمة عقوبات جديدة بحق /20/ مسؤولاً وأفراداً من #العراق و #إيران بالإضافة إلى شركات يمتلكونها أمس الخميس، وذلك لدعمهم الإرهاب كما قالت.تحاول #واشنطن في

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