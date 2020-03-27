جامعة طبية تنشر ملخصا تبين من خلاله طبيعة التكوين الجيني لـ”كورونا” وطرق تجنبه

2020/03/27 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت جامعة جونز هوبكنز هذا الملخص الممتاز لتجنب العدوى بفيروس كورونا.وذكرت الجامعة في الملخص ان “الفيروس ليس كائنًا حيًا ، ولكن جزيء بروتيني (DNA) مغطى بطبقة واقية من الدهون (الدهون) ، والتي ، عند امتصاصها بواسطة خلايا الغشاء المخاطي للعين أو الأنف أو الشدق ، تغير الشفرة الوراثية.(الطفرة) وتحويلها إلى خلايا معتدية ومضاعفة.[…]

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