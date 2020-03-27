البصرة تعلن الانذار (ج) بسبب عدم الالتزام بحظر التجول

2020/03/27 | 22:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلن في محافظة البصرة، الإنذار (ج) وعزل المركز عن الاقضية بسبب خروق المواطنين لتعليمات خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا .ونقلت وسائل اعلام رسمية عن محافظ البصرة اسعد العيداني قوله انه "تم رفع حالة التأھب للإنذار (ج) لعدم الالتزام بشروط السلامة والحظر"، مؤكدا "عزمه عزل المركز عن الأقضية لمحاصرة وباء كورونا".

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