القوات الامنية تعثر على كدسي عتاد جنوب الموصل

2020/03/27 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ النجف

امر قائد شرطة النجف،العميد فائق الفتلاوي، اليوم الجمعة، بتوقيف ضابط برتبة عقيد اعتدى على شرطي مرور في المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي امر بتوقيف ضابط برتبة

بغداد اليوم-البصرة

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة، دخول القوات الأمنية حالة الانذار القصوى "ج"، في المحافظة.

وقال العيداني، في بيان، إن "القوات الأمنية دخلت من اليوم بحالة الإنذار القصوى (ج)".

واضاف: "سنباش

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، الجمعة، قتل 3 إرهابين يرتدون أحزمة ناسفة بسن منطقة زعيعة وقرية صلبي جنوبي الموصول.

وقالت المديرية في.



بيان تلفته (بغداد اليوم) إنه "بعملية نوعية، نفذت وفق معلومات اس

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