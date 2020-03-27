2020/03/27 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ النجف

امر قائد شرطة النجف،العميد فائق الفتلاوي، اليوم الجمعة، بتوقيف ضابط برتبة عقيد اعتدى على شرطي مرور ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قائد شرطة النجف يأمر بتوقيف ضابط اعتدى على شرطي مرور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائد شرطة النجف يأمر بتوقيف ضابط اعتدى على شرطي مرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).