بمواجهة “كورونا”: النساء في الخطوط الأمامية

2020/03/27 | 22:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثقلت أهوال الحرب كاهل معظم السوريين خلال السنوات التسع الأخيرة، وهاهم يرون في فيروس “كورونا” عبئاً جديداً سيزيد من قسوة الحياة عليهم ويحملهم فوق طاقتهم المادية والمعنوية، ويرى كثير منهم

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