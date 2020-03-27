2020/03/27 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل العراقي في امريكا: لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين العراقيين المتواجدين في ولاية مشيغان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل العراقي في امريكا: لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين العراقيين المتواجدين في ولاية مشيغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).