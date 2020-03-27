2020/03/27 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الاول في الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش الارهابي في قاطع ديالى بمنطقة نفط خانه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الاول في الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش الارهابي في قاطع ديالى بمنطقة نفط خانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).