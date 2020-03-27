2020/03/27 | 23:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة رئيس لجنة خلية الازمة اسعد عبد الامير العيداني ” عن دخول القوات الامنية انذار (ج) اعتباراً من اليوم مؤكدا عدم الحاجة لقوات من خارج المحافظة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يعلن الانذار”ج” في المحافظة اعتبارا من اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يعلن الانذار”ج” في المحافظة اعتبارا من اليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).