صحة اربيل تعلن شفاء ثلاث حالات من كورونا

2020/03/27 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة اربيل ، تمثل ثلاث حالات للشفاء من فيروس كورونا.

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