2020/03/27 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، تسجيل اصابة بكورونا في منطقة شهداء البياع.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اصابة تم التأكد منها في منطقة شهداء البياع قرب جامع معاذ بن جبل محلة 869”.واضاف، “قد تكون هناك إصابة في منطقة الشيخ معروف محلة 208 نعلن عنها لاحقاً بعد التحقق النهائي ويتم التعامل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في منطقة شهداء البياع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في منطقة شهداء البياع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).