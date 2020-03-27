الصحة العالمية: اكثر من 38 الف مصاب بكورونا في منطقـة الشرق الاوسـط حتى اليوم

2020/03/27 | 23:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منظمة الصحة العالمية جدولا مصورا بالعدد التراكمي للإصابات والوفيات وحالات الشفاء لمصابي فيروس كورونا في دول منطقة الشرق الأوسط ، لهذا اليوم الجمعة .وبلغ عدد الحالات المؤكدة في عموم دول المنطقـة بمافيها العراق ، بحسب الجدول المصور ، 38602 حالة اصابة والعدد الاجمالي للمتعافين من الفيروس 11179 مصابا ، واجمالي عدد الوفيات 2487

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