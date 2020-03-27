قتلى وجرحى في صفوف الحشد بهجوم لداعش بديالى

2020/03/27 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في الحشد الشعبي يوم الجمعة بمقتل وإصابة عدد من مقاتلي الحشد بهجوم لمسلحي تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات الحشد الشعبي المرابطة في منطقة نفطخانة شمال شرقي محافظة ديالى.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي الحشد فضلاً عن مسلحي داعش، دون أن يتسنى تحديد العدد على وجه الدقة.

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