الحشد الشعبي يعلن تخصيص قطعة أرض للمتوفين بسبب كورونا بعيدة عن وادي السلام

2020/03/27 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد في النجف الاشرف، اليوم الجمعة، تخصيص قطعة ارض بعيدة عن مقبرة وادي السلام والحشد الشعبي تكفل بتغسيل ودفن المتوفين.وقال قاسم الخاقاني مسؤول مكتب الهيئة في النجف الاشرف، ان “الحشد نسق مع دائرة الصحة لتغسيل وتكفين المتوفين جراء فايروس كورونا”، مضيفا، انه “حتى الان تم دفن خمسة اموات من المصابين بفايروس كورونا”.[…]

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