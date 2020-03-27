البصرة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا

2020/03/27 | 23:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، محافظات البلاد بعدد الإصابات بفيروس كورونا.وسجلت المحافظة 36 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليصبح العدد التراكمي 78 إصابة.من جهته أكد المحافظ […]

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