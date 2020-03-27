نجل راغب علامة يرفع والدته بدل الأوزان لأداء التمرينات في فترة الحجر “فيديو”

2020/03/27 | 23:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت ـ متابعات: نشر خالد علامة، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على “إنستغرام” يظهره وهو يحمل والدته ويؤدى تمريناته الرياضية بها بدلا من استخدام الأوزان الحديدية.وكتب في […]

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