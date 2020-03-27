محافظ البصرة يعلن عن تشديد الاجراءات ومنع الحركة بين مدن المحافظة

2020/03/27 | 23:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/نريمان المالكي/..حذر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني من أن يكون الأسبوع المقبل الأشد على محافظة البصرة، مطالبا المواطنين بالتعاون والبقاء في المنزل.وقال العيداني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، ” سمحنا بالحركة في الأيام السابقة لقضاء حاجات بسيطة، ولكن سنقيد كثير من الأمور بدءاً من يوم غد”، مبينا بأنه تقرر منع […]

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