بالفيديو.. قائد شرطة محافظة الديوانية يوجه نداءً الى الاجهزة الامنية بشأن الحظر

2020/03/27 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

وجه قائد شرطة محافظة الديوانية العميد حيدر منخي، الجمعة، الاجهزة الامنية بخصوص الحظر الت...





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