الزرفي يتجاهل المواقف الرافضة لتكليفه : الشعب من يقرر مستقبل العراق

2020/03/27 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ان كل ما يطلبه شعبنا العراقي هو الاستقرار والسيادة لبلدهِ ، وان يُقررَ مستقبله بنفسه ، ولا نريد ان ننعزل ".واضاف الزرفي في تغريدة على "تويتر " : وفي نفس الوقت نريد ان نبني بلادنا بسواعدنا وبقرار ( وطني خالص ) من حكومةٍ ديموقراطية تمثل ارادة وطموح شعبها .

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