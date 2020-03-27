2020/03/27 | 23:44 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقد الدولي: كوفيد-19 دفع الاقتصاد العالمي لركود سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 23:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد الدولي: كوفيد-19 دفع الاقتصاد العالمي لركود سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقد الدولي: كوفيد-19 دفع الاقتصاد العالمي لركود سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).