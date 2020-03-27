خاص بالعهد نيوز.. البصري: عصابات داعش انتهجت أسلوب القنص عن بعد بعدما عجزت عن الوصول إلى حدود قواتنا في محافظة ديالى

2020/03/27 | 23:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف امر اللواء الاول في الحشد الشعبي، ابو الحر البصري، اليوم الجعة، ان “التعرض الذي حصل على قوات الحشد الشعبي قبل قليل تم بواصطة قناصات.وقال البصري لـ”العهد نيوز”، ان “التعرض استمر لمدة ساعة على قوات الحشد الشعبي في منطقة “نفط خانة في ديالى، وكان بواسطة قناصات استخدمتها عصابات داعش الارهابية بعدما عجزت عن الوصول […]

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