القوات الامنية تعلن العثور على كدس للعتاد جنوبي الموصل

2020/03/27 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، العثور على كدسين للعتاد جنوب الموصل.وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أن “فوج استطلاع الفرقة 16، تمكن من العثور على كدسين للعتاد جنوبي الموصل”.واضاف، أن “كدسي العتاد كانا يضمان بداخلهما 535 قنبرة هاون ومقذوفات للمدفعية”.انتهى..م.ر

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