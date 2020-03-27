الحشد يتصدى لتعرض داعشي في ديالى

2020/03/27 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدى اللواء الأول في الحشد الشعبي، لتعرض شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

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