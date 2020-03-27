عمليات بغداد تعلن اعتقال 3040 مخالفا للحظر وحجز 612 عجلة ودراجة

2020/03/27 | 23:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجوال وحجز 612 عجلة ودراجة منذ 17 آذار ولغاية الان.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى , انه “بالرغم من التوجهات المستمرة والتوصيات والارشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، الا ان البعض يعمد على خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات

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