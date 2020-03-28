2020/03/28 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء القبض على 24 مخالفا لقرار حظر التجوال في منطقة الشعب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على 24 مخالفا لقرار حظر التجوال في منطقة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).